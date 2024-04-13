Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
13 апреля
Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
Packard 1939 года скатился в озеро во время...
Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)
13 апреля
Езда по встречке закончилась стрельбой по колесам (видео)
В Ростовской области полиция открыла огонь по...
Ford Custom Spirit
13 апреля
С этим кемпером-вездеходом вы доберетесь в самые отдаленные уголки планеты
Tюнинг-ателье Irmscher представило вездеходный...

С этим кемпером-вездеходом вы доберетесь в самые отдаленные уголки планеты

Tюнинг-ателье Irmscher представило вездеходный кемпер Ford Custom Spirit

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, известное своей специализацией на доработках автомобилей Opel, представило новый проект Spirit, базой для которого стал микроавтобус Ford Custom.

Ford Custom Spirit
Ford Custom Spirit

Команда Irmscher Van Systems превратила Custom во внедорожник с агрессивным внешним видом, но с минимальными техническими изменениями. Но на этом тюнеры не остановились и добавили автомобилю фирменный кемперный модуль, превратив его в настоящий дом на колесах.

Ford Custom Spirit
Ford Custom Spirit
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Уверены, что правильно накачиваете колеса? Раскрываем секрет

Визуально Irmscher Custom Spirit выделяется обвесом, включающим в себя накладку на передний бампер со встроенным спойлером, новые пороги и заднюю накладку с имитацией диффузора.

В багажнике устанавливается съемный модуль i Box, который превращает микроавтобус в полноценный кемпер. Он обеспечивает спальные места, оборудован съемной кухонной плитой, раковиной и душем, а также множеством отделений и карманов для хранения вещей. Таким образом, Ford Custom легко превращается из классического микроавтобуса в удобный дом на колесах и обратно.

Ford Custom Spirit
Ford Custom Spirit

Проект Spirit предусматривает 18-дюймовые диски Irmscher Cross Star или Heli Star со внедорожными покрышками, матовые наклейки на кузов и особую желто-зелено-черную окраску. В техническом плане автомобиль остался без изменений.

Источник: Irmscher

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Irmscher
13.04.2024
Фото:Irmscher
Поделиться:
Оцените материал:
0