С этим кемпером-вездеходом вы доберетесь в самые отдаленные уголки планеты
Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, известное своей специализацией на доработках автомобилей Opel, представило новый проект Spirit, базой для которого стал микроавтобус Ford Custom.
Команда Irmscher Van Systems превратила Custom во внедорожник с агрессивным внешним видом, но с минимальными техническими изменениями. Но на этом тюнеры не остановились и добавили автомобилю фирменный кемперный модуль, превратив его в настоящий дом на колесах.
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Визуально Irmscher Custom Spirit выделяется обвесом, включающим в себя накладку на передний бампер со встроенным спойлером, новые пороги и заднюю накладку с имитацией диффузора.
В багажнике устанавливается съемный модуль i Box, который превращает микроавтобус в полноценный кемпер. Он обеспечивает спальные места, оборудован съемной кухонной плитой, раковиной и душем, а также множеством отделений и карманов для хранения вещей. Таким образом, Ford Custom легко превращается из классического микроавтобуса в удобный дом на колесах и обратно.
Проект Spirit предусматривает 18-дюймовые диски Irmscher Cross Star или Heli Star со внедорожными покрышками, матовые наклейки на кузов и особую желто-зелено-черную окраску. В техническом плане автомобиль остался без изменений.
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Источник: Irmscher