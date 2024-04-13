С этим кемпером-вездеходом вы доберетесь в самые отдаленные уголки планеты

Tюнинг-ателье Irmscher представило вездеходный кемпер Ford Custom Spirit

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, известное своей специализацией на доработках автомобилей Opel, представило новый проект Spirit, базой для которого стал микроавтобус Ford Custom.

Ford Custom Spirit

Команда Irmscher Van Systems превратила Custom во внедорожник с агрессивным внешним видом, но с минимальными техническими изменениями. Но на этом тюнеры не остановились и добавили автомобилю фирменный кемперный модуль, превратив его в настоящий дом на колесах.

Ford Custom Spirit

Визуально Irmscher Custom Spirit выделяется обвесом, включающим в себя накладку на передний бампер со встроенным спойлером, новые пороги и заднюю накладку с имитацией диффузора.

В багажнике устанавливается съемный модуль i Box, который превращает микроавтобус в полноценный кемпер. Он обеспечивает спальные места, оборудован съемной кухонной плитой, раковиной и душем, а также множеством отделений и карманов для хранения вещей. Таким образом, Ford Custom легко превращается из классического микроавтобуса в удобный дом на колесах и обратно.

Ford Custom Spirit

Проект Spirit предусматривает 18-дюймовые диски Irmscher Cross Star или Heli Star со внедорожными покрышками, матовые наклейки на кузов и особую желто-зелено-черную окраску. В техническом плане автомобиль остался без изменений.

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Источник: Irmscher