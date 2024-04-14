Эксперты назвали страны, интерес к которым за год вырос многократно

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Интерес к поездкам в Шанхай и на Бали на майские праздники вырос в разы

В преддверии длинных майских выходных многие россияне решили порадовать себя путешествием за границу. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в этом году наблюдается значительный рост интереса к экзотическим направлениям по сравнению с прошлым годом.

Безусловным лидером по популярности стал Шанхай. Количество авиабронирований в этот мегаполис Китая выросло в 22 раза! Минимальная стоимость проживания в трехзвездочном отеле составляет около 3000 рублей в сутки.

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На второй строчке рейтинга расположился индонезийский остров Бали с его тропическими пляжами и духовной атмосферой. Число желающих посетить Денпасар увеличилось в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Трехзвездочный отель обойдется от 2000 рублей за ночь.

Бронзу рейтинга получил Пекин, древняя столица Китая. Интерес к этому городу вырос девятикратно. Стоимость ночи в трехзвездочном отеле – около 4700 рублей.

Также резко возросла популярность таких городов, как Ханой (рост в 7 раз), Джакарта и Доха (рост в 5 раз), Токио (рост в 4 раза). Также в тройке лидеров по приросту интереса числятся Гуанчжоу, Куала-Лумпур и Тбилиси.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:Unsplash
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