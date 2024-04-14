Представлен новый бюджетный седан: какие особенности и стоит ли ждать в России?
Китайский автопроизводитель Wuling представил на своем внутреннем рынке бюджетный электрический седан Starlight EV. Новинка предлагает доступную цену и впечатляющий набор функций.
Starlight EV отличается стильным и современным дизайном. Длина автомобиля составляет 4835 мм, а колесная база – 2800 мм, что обеспечивает просторный салон. Седан оснащен светодиодной оптикой, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и предлагается в четырех цветовых вариантах.
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Салон Starlight EV отличается лаконичным и функциональным дизайном. Он представлен в двух цветовых решениях: черном и светло-песочном. В оснащение входят цифровая приборная панель, аудиосистема, сиденье водителя с электрорегулировкой в шести направлениях, а также USB-порты и крепления Isofix для детских сидений.
Starlight EV приводится в движение электродвигателем мощностью 136 л. с. Запас хода составляет внушительные 500 км, что делает его идеальным для ежедневных поездок и дальних путешествий. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/ч.
В Китае Wuling Starlight EV уже поступил в продажу по цене от 109 тыс. юаней (примерно 1,4 млн рублей). В других странах модель ожидается в конце 2023 – начале 2024 года.
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Источник: CarNewsChina