Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Polo
14 апреля
Живучие мотор и коробка, хорошее ЛКП, удобная посадка – достойная альтернатива «Гранте»
Эксперт «За рулем» посоветовал Volkswagen Polo...
Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто
14 апреля
Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто
Эксперты Авито Авто провели анализ и...
«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?
14 апреля
«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?
В Правительстве обсудили инструменты и методы...

Представлен новый бюджетный седан: какие особенности и стоит ли ждать в России?

В Китае начались продажи седана Wuling Starlight EV с запасом хода 500 км

Китайский автопроизводитель Wuling представил на своем внутреннем рынке бюджетный электрический седан Starlight EV. Новинка предлагает доступную цену и впечатляющий набор функций.

Wuling Starlight EV
Wuling Starlight EV

Starlight EV отличается стильным и современным дизайном. Длина автомобиля составляет 4835 мм, а колесная база – 2800 мм, что обеспечивает просторный салон. Седан оснащен светодиодной оптикой, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и предлагается в четырех цветовых вариантах.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Сравнили китайские кроссоверы одной модели, но из разных партий: в чем разница?

Салон Starlight EV отличается лаконичным и функциональным дизайном. Он представлен в двух цветовых решениях: черном и светло-песочном. В оснащение входят цифровая приборная панель, аудиосистема, сиденье водителя с электрорегулировкой в шести направлениях, а также USB-порты и крепления Isofix для детских сидений.

Интерьер Wuling Starlight EV
Интерьер Wuling Starlight EV

Starlight EV приводится в движение электродвигателем мощностью 136 л. с. Запас хода составляет внушительные 500 км, что делает его идеальным для ежедневных поездок и дальних путешествий. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/ч.

В Китае Wuling Starlight EV уже поступил в продажу по цене от 109 тыс. юаней (примерно 1,4 млн рублей). В других странах модель ожидается в конце 2023 – начале 2024 года.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
14.04.2024
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0