Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для владельцев электрокаров создадут единый сервис по использованию зарядных станций
15 апреля
Для владельцев электрокаров создадут единый сервис по использованию зарядных станций
Кабмин РФ поручил создать сервис использования...
Интерьер Haval Raptor 2024
15 апреля
383 л.с., длина 4680 мм: китайский бренд анонсировал премьеру новинки
В Пекине состоялся анонс нового Haval Raptor...
Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке
15 апреля
Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке
На вторичном рынке самый высокий спрос на...

Дебоширов спустят на землю — в Госдуме предлагают не пускать выпивших в самолет

В Госдуме предложили проверять степень опьянения авиапассажиров на алкотестере

Сотрудников российских авиаперевозчиков необходимо наделить правом проверять пассажиров на признаки алкогольного опьянения перед посадкой в самолет. С инициативой обеспечить бортпроводников алкотестерами обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Соответствующий документ направлен министру транспорта Виталию Савельеву.

Эта мера необходима из-за участившихся инцидентов с пьяными на борту самолета, из-за которых происходят вынужденные посадки.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления состояния сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске», — говорится в тексте документа.

ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

Некоторые пассажиры не попадают в самолет не из-за того, что выпили, а из-за конфликта со службами аэропорта или авиакомпании. Процедура с алкотестером снимет все спорные вопросы, убежден Диденко. При этом он подчеркивает, что нет речи о поголовном тестировании, представители авиакомпании или службы безопасности предложат гражданину пройти тест, а тот может согласиться или отказаться.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, снижение количества случаев вынужденных посадок, задержек рейсов из-за авиадебоширов позитивно скажется на экономике авиаперевозчиков и обезопасит других пассажиров. Для закупки алкотестеров и их регулярных проверок не потребуется много средств, сложнее будет с персоналом, который нужно будет выделять для проведения этой процедуры, уточняет Пантелеев.

В Кодексе административных правонарушений (КоАП) предусмотрена ответственность за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и недопустимое поведение, но к инициативе нужно подходить аккуратно, убежден эксперт. Лучше усилить наказание за срыв рейсов и ввести за это уголовную ответственность, предлагает Пантелеев.

Его позицию не разделяет руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов. Он считает инициативу разумной, но подчеркивает, что необходимо проанализировать статистику таких случаев, а также оценить стоимость затрат.

Справка

В 2023 году в России с самолетов сняли 1,65 тыс. деструктивных пассажиров, это почти на 14% больше в сравнении с 2022 годом. По данным МВД, авиаперевозчики расторгли договор перевозки с более чем 2 тыс. человек (рост 11%). К уголовной ответственности привлекли 62 дебоширов (+29%), а к административной — порядка 2 тыс. (+9,7%), почти 60% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:kinopoisk.ru
Количество просмотров 1
15.04.2024
Фото:kinopoisk.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0