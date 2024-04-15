Дебоширов спустят на землю — в Госдуме предлагают не пускать выпивших в самолет

В Госдуме предложили проверять степень опьянения авиапассажиров на алкотестере

Сотрудников российских авиаперевозчиков необходимо наделить правом проверять пассажиров на признаки алкогольного опьянения перед посадкой в самолет. С инициативой обеспечить бортпроводников алкотестерами обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Соответствующий документ направлен министру транспорта Виталию Савельеву.

Эта мера необходима из-за участившихся инцидентов с пьяными на борту самолета, из-за которых происходят вынужденные посадки.

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления состояния сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске», — говорится в тексте документа.

Некоторые пассажиры не попадают в самолет не из-за того, что выпили, а из-за конфликта со службами аэропорта или авиакомпании. Процедура с алкотестером снимет все спорные вопросы, убежден Диденко. При этом он подчеркивает, что нет речи о поголовном тестировании, представители авиакомпании или службы безопасности предложат гражданину пройти тест, а тот может согласиться или отказаться.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, снижение количества случаев вынужденных посадок, задержек рейсов из-за авиадебоширов позитивно скажется на экономике авиаперевозчиков и обезопасит других пассажиров. Для закупки алкотестеров и их регулярных проверок не потребуется много средств, сложнее будет с персоналом, который нужно будет выделять для проведения этой процедуры, уточняет Пантелеев.

В Кодексе административных правонарушений (КоАП) предусмотрена ответственность за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и недопустимое поведение, но к инициативе нужно подходить аккуратно, убежден эксперт. Лучше усилить наказание за срыв рейсов и ввести за это уголовную ответственность, предлагает Пантелеев.

Его позицию не разделяет руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов. Он считает инициативу разумной, но подчеркивает, что необходимо проанализировать статистику таких случаев, а также оценить стоимость затрат.

Справка

В 2023 году в России с самолетов сняли 1,65 тыс. деструктивных пассажиров, это почти на 14% больше в сравнении с 2022 годом. По данным МВД, авиаперевозчики расторгли договор перевозки с более чем 2 тыс. человек (рост 11%). К уголовной ответственности привлекли 62 дебоширов (+29%), а к административной — порядка 2 тыс. (+9,7%), почти 60% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: iz.ru