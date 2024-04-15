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В отпуск с любимым питомцем: «Аэрофлот» разрешил брать в самолет животных

У «Аэрофлота» и его «дочки» появилась услуга по перевозке животных в салоне

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» после успешного тестирования разрешил пассажирам перевозить домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Новая услуга доступна на рейсах авиакомпании, а также на рейсах дочерней авиакомпании «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В частности, разрешается перевезти в соседнем кресле контейнер с животным или птицей независимо от класса обслуживания, будь то эконом, комфорт или бизнес. Что касается цены, то допместо оплачивается по тарифу, как для взрослого пассажира. Отмечается, что вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 кг. В классах эконом и комфорт максимальные габариты жесткого контейнера — 50х30х30 см, полужесткого — не более 50х32х30 см. В бизнес-классе — 50х40х30 см и 50х40х40 см.

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Контейнер разрешено ставить только на креслах у иллюминатора, а на протяжении всего полета питомец должен все время находиться в переноске. При этом она должна быть просторной настолько, чтобы животное могло встать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательно наличие специальной ручки или петли для закрепления контейнера ремнем безопасности.

«Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев», – уточнили в пресс-службе.

Параметры контейнера, включая вес и размеры для перевозки животного, устанавливались с учетом конструктивных особенностей пассажирских кресел, необходимости обеспечения комфорта других пассажиров и соблюдения требований безопасности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Аэрофлот»

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
15.04.2024
Фото:freepik / freepik
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