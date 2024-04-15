Для владельцев электрокаров создадут единый сервис по использованию зарядных станций

Кабмин РФ поручил создать сервис использования зарядных станций для электрокаров

В России необходимо создать единый сервис по использованию зарядных станций для электромобилей. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания по развитию зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Речь идет о создании цифровой среды, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным, подчеркнул Белоусов.

«В ближайшие 6 лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации об их работе», – отметил первый вице-премьер.

Также Белоусов поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций, планируется, что такие станции появятся в большинстве регионов России. Кроме того, необходимо проработать меры по отслеживанию статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, их идентификацию в картографических сервисах, а также обеспечить возможность получения обратной связи по работе станций от пользователей.

«Чтобы популяризировать рынок электромобилей, мы должны не только сделать станции общедоступными, но и создать такую систему, цифровую обвязку, на основе которой операторы будут развивать свои сервисы для удобства потребителей», – подчеркнул первый вице-премьер.

В настоящее время на территории России количество быстрых электрозарядных станций составляет порядка 1150 единиц. Почти все они введены в рамках реализуемой правительством инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» и специальной программы субсидирования. Отмечается, что парк электромобилей увеличился до более чем 40 тыс. автомобилей, из которых порядка 10 тыс. произведено в РФ.

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Источник: Правительство России