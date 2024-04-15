Купить билеты на поезд теперь можно в новом приложении для телефона

В РЖД разработали и запустили новое веб-приложение для покупки билетов онлайн

Российские железные дороги (РЖД) запустили новое PWA-приложение для покупки билетов на поезд посредством смартфонов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга.

«Холдинг "РЖД" выпустил новый продукт – веб-приложение "РЖД пассажирам". Это PWA-версия сайта компании, адаптированная под использование на мобильных устройствах на всех операционных системах», – уточнили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора РЖД Евгения Чаркина, в новом веб-приложении сохранены все основные функции интернет-ресурса ticket.rzd.ru. С его помощью можно приобрести билеты на поезда дальнего следования, для пассажиров с инвалидностью в том числе. При этом возможно использование баллов программы лояльности «РЖД бонус».

Кроме того, пользователям будет доступна информация о расписании пригородных поездов, и в следующей версии приложения можно будет купить билеты на электрички. Постепенно веб-приложение станет оснащаться и другими полезными опциями, заверил Чаркин.

«В ситуации риска удаления мобильного приложения "РЖД пассажирам" из ряда иностранных магазинов приложений она может стать хорошей альтернативой. В перспективе планируем обеспечить максимальную идентичность нового веб-приложения с мобильным приложением "РЖД пассажирам"», – подчеркнул замгендиректора холдинга.

Планируется внедрить более 300 улучшений в приложении и на сайте компании для того, чтобы они были более функциональными и интуитивно понятными.

PWA-приложения работают непосредственно в браузере, благодаря им у пользователей будет доступ к различным банковским услугам независимо от ограничений в App Store и Google Play. PWA являются альтернативой мобильным приложениям.

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Источник: ТАСС