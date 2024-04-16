Москвичей и гостей столицы предупредили об усиленных рейдах ГИБДД
Госавтоинспекция Москвы с 16 по 19 апреля проведет в столице усиленные рейды
Госавтоинспекция проведет усиленные рейды в Москве в период с 16 по 19 апреля. Сотрудники ГИБДД будут выявлять угнанные автомобили и поддельные документы у автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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«Усиленное профилактическое мероприятие направлено на предупреждение и пресечение преступлений по линии незаконного завладения транспортными средствами, а также выявление признаков подделки документов на транспортные средства и изменений маркировочных обозначений транспортных средств», – говорится в сообщении.
Ранее, в ГИБДД России сообщили, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 259 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП 304 человека получили травмы различной степени тяжести, 33 человека погибли.
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Источник: Госавтоинспекция Москвы
Фото:Depositphotos
16.04.2024
Фото:Depositphotos
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