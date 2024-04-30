Новая «фишка» для электромобилей — на нее заказов уже на 1,5 миллиарда
Немецкая компания Mahle – один из крупнейших в мире поставщиков деталей для автомобилей и спецтехники – получила два крупных заказа на модули терморегулирования в области электронной мобильности.
Для начала поясним, что это такое. Модули терморегулирования Mahle объединяют ранее индивидуально установленные компоненты для контроля температуры аккумулятора, салона электромобиля, трансмиссии и силовой электроники.
Этот термокластер работает эффективнее, чем отдельные части, и дает возможность увеличить запас хода электромобиля, добавив к этому важному параметру до 20%, а также существенно повысить скорость зарядки. Кроме того, модульный подход позволяет уменьшить пространство для установки и сократить затраты на сборку.
Модуль терморегулирования был разработан международной командой Mahle в Штутгарте и ее региональных подразделениях.
Общий объем заказов на новинку уже достигает почти 1,5 миллиарда евро.
Один заказ направил «признанный мировой производитель автомобилей», сообщает швабская технологическая группа. Это самый крупный заказ в истории компании. Второй поступил от «многообещающего инновационного производителя автомобилей из Азии». Очевидно, что это одна из китайских компаний.
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Источник: auto-medienportal.net