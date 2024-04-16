Есть шанс получить выплату: водителям рассказали о компенсации за утопленное авто

Автоюрист Попов объяснил, как возместить ущерб за утонувший в паводок автомобиль

У граждан, пострадавших во время наводнения и лишившихся автомобилей, есть шанс получить компенсацию за утраченное имущество. Таким мнением в беседе с «Аргументами и Фактами» поделился автоюрист Николай Попов.

Он рассказал, что в таких вопросах ключевым фактором является причина подтопления.

«Одно дело, если произошло стихийное бедствие в виде таяния снега или длительных ливней, из-за которых начали тонуть машины. Страховые полисы каско редко покрывают такой ущерб. Возможно, какую-то компенсацию будут предлагать власти муниципалитета, на которой произошло ЧП. Но привлечь кого-то к ответственности тут будет сложно», – констатирует собеседник издания.

Если, например, потеря имущества произошла из-за несоответствующего содержания дамбы или по причине того, что эксплуатирующие службы не следили за состоянием ливневок, из-за чего вода начала топить припаркованные автомобили, то нужно разбираться, чтобы установить виновного, подчеркивает юрист.

«Если будет установлено виновное лицо, из-за которого люди лишились имущества, это уже считается не стихийным бедствием, а причинением ущерба. Тогда владелец автомобиля в рамках договора по полису каско может написать заявление в страховую компанию, рассказать о том, что наступил страховой случай, и требовать выплату компенсации», – уточняет автоюрист.

Но в таком случае важна оперативность, чтобы соблюсти все сроки предъявления претензий. Если страховая компания откажет в выплатах, нужно обращаться с исковым заявлением в суд, резюмировал Попов.

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Источник: Аргументы и факты