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В продаже появилось мини-авто размером с Оку и с розовым салоном

В Китае стартовали продажи хэтчбека Zhidou Rainbow mini EV в семи цветах кузова

Китайский производитель Zhidou начал продажи на местном рынке электромобилей Rainbow mini EV по цене от 31,9 тыс. юаней (415 тыс. рублей по курсу на момент публикации). Сообщение об этом появилось в китайских СМИ.

Zhidou Rainbow mini EV
Zhidou Rainbow mini EV

Длина автомобиля составляет 3224 мм – почти как у отечественной малолитражки Ока, размер колесной базы – 1200 мм. На выбор потенциальных покупателей есть трехдверные и четырехдверные версии хэтчбека. Примечательно, что палитра Zhidou Rainbow mini EV предлагает семь цветов кузова в пастельных тонах, включая розовый, фиолетовый, коричневый, желтый, голубой, зеленый и песочный.

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Внутри салона использован розовый цвет, руль двухспицевый, нет кнопок для управления магнитолой. Но есть цифровая приборная панель и центральный экран мультимедийной системы диагональю 9 дюймов. Некоторыми функциями можно управлять при помощи мобильного приложения, например, разблокировать автомобиль или установить время подзарядки аккумулятора.

Интерьер Zhidou Rainbow mini EV
Интерьер Zhidou Rainbow mini EV

Представители Zhidou заверяют, что в салоне более 20 мест для хранения вещей. В длину багажник составляет 390 мм, причем объем можно увеличить до 1034 л, сложив задние сиденья. Под капотом два электродвигателя, мощностью 27 и 40 л. с. В зависимости от установленной аккумуляторной батареи заряда хватит на 125, 205 или 201 км.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
18.04.2024
Фото:CarNewsChina
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