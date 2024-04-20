На Пасху пригородные электрички в Москве будут останавливаться у храмов

РЖД: московским электричкам добавят остановок в Вербное воскресенье и на Пасху

В Вербное воскресенье и на православную Пасху на более чем 40 пригородных поездах в Московском регионе будут сделаны дополнительные остановки. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В Вербное воскресенье (28 апреля) и на Пасху (5 мая) для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначила дополнительные остановки 43 пригородным поездам Мосузла. Платформы расположены рядом с храмами и кладбищами, которые будут открыты для массовых посещений в период православных праздников», – уточнили в пресс-службе.



Необходимые изменения внесены в расписание электричек Белорусского, Савеловского, Киевского, Рижского и Павелецкого направлений, выполняющих рейсы утром и днем. Дополнительные остановки на платформах Отрадное или Здравница назначены 18 пригородным поездам дальних диаметральных маршрутов с Савеловского на Белорусское направление и в обратную сторону.

Кроме того, на Павелецком направлении 14 поездам назначены остановки в Чертаново, Калинина или Булатниково; шесть на Рижском – на Миитовской или Троицкой; пять на Киевском – в Алабино.

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Источник: ТАСС