Продажи электромобилей в ЕС снизились в марте почти на 14% — падает спрос?

В Евросоюзе зафиксировали рекордное за 16 месяцев падение продаж на авторынке

По итогам марта текущего года продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 1,03 млн экземпляров. Такие выводы обнародовали в Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Это снижение с начала 2024 года стало рекордным за 16 месяцев, примечательно, что в феврале рынок показал динамику роста на 10,1%. В первом квартале продажи машин в ЕС выросли на 4,4% в годовом выражении, до 2,77 млн. единиц.

В Европе в целом (страны Евросоюза плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) продажи новых автомобилей в марте сократились на 2,8% и составили 1,38 млн. В Британии продажи выросли на 10,4%, до 317,8 тыс., там пик регистрации новых машин пришелся на март и сентябрь. На крупнейшем в Европе рынке ФРГ продажи в марте упали на 6,2% (263,8 тыс.). Во Франции тоже произошло падение продаж, правда, незначительное – на 1,5% (180 тыс.), в Италии – на 3,7% (162 тыс.), в Испании – на 4,7% (94,8 тыс.).

Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке упала с 13% в феврале до 13,9% в марте. Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в марте сократились на 9%, до 251 тыс., Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) – на 12,6%, до 189,1 тыс., Renault – на 2,1%, до 108,2 тыс. В марте выросли на 18,4% продажи японской Toyota Group, а южнокорейской Hyundai Group упали на 5,9%.

Немецкий производитель премиум-класса Bayerische Motoren Werke AG (BMW) сократил продажи в марте на 6,7%, его конкурент Mercedes-Benz – на 1,7%. Tesla в прошлом месяце продала в ЕС 28,9 тыс. машин – это на 30,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Источник: interfax.ru