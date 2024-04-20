Передовые технологии и продуманная эргономика: новый седан скоро в продаже

Новый среднеразмерный седан Arcfox Alpha S5 станет доступен для заказа 22 апреля

Arcfox Alpha S5 построен на инновационной глобальной высоковольтной архитектуре 800 В, что обеспечивает ему впечатляющие характеристики и быструю зарядку. Запас хода седана превышает 500 километров, позволяя совершать длительные поездки без необходимости подзарядки.

Arcfox Alpha S5

Седан оснащен передовыми двигателями Jifeng четвертого поколения на обеих осях. Полноприводная версия Alpha S5 развивает внушительную мощность до 390 кВт и крутящий момент 690 Н∙м, что обеспечивает исключительную динамику и устойчивость на дороге.

Arcfox Alpha S5

Коэффициент лобового сопротивления Alpha S5 составляет всего 0,1925, что является одним из самых низких показателей в своем классе. Это достижение значительно снижает расход энергии и повышает дальность хода автомобиля.

Длинная колесная база в 2900 мм обеспечивает просторный и комфортный салон для пассажиров и водителя. В автомобиле установлены удобные сиденья с поддержкой, а также множество отсеков для хранения вещей и даже специально выделенное место для мобильного телефона на спинке сиденья. Багажное отделение объемом 430 литров позволяет с легкостью разместить все необходимые вещи.

Arcfox Alpha S5

Alpha S5 предлагает широкий выбор режимов движения, включая режим разгона, режим трека и быстрый старт. Эти режимы оптимизируют работу автомобиля в различных условиях, позволяя водителю настроить седан под свой стиль вождения.

Arcfox Alpha S5 станет доступен для предварительного заказа с 22 апреля. Седан будет представлен в двух версиях: полноприводной и с одним электродвигателем.

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Источник: ITHome