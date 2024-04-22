Эту категорию автовладельцев освободят от транспортного налога. На год
Жителей Оренбургской области, чьи автомобили затонули во время паводка, освободили от транспортного налога, сообщил губернатор Денис Паслер.
В своем Telegram-канале чиновник пишет, что внесли изменения в региональные законы, чтобы поддержать граждан и бизнес.
«На этот год освобождены от уплаты транспортного налога граждане, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, чей транспорт или предметы первой необходимости пострадали во время паводка».
Пострадавшие от паводка юридические лица освобождены от налога на недвижимость. Минэкономразвития региона готовит соответствующий приказ.
Граждане, потерявшие автомобили в результате наводнения, могут иметь право на компенсацию за утраченное имущество. Если причина потери автомобиля – стихийное бедствие, то страховка каско редко покрывает ущерб. Власти муниципалитета, где произошло бедствие, могут предложить некоторую компенсацию.
Однако, если потеря имущества связана с неблагоприятными условиями содержания дамбы или недостаточным контролем ответственных лиц за состоянием ливневок, нужно установить виновного. В этом случае владелец автомобиля может обратиться в страховую компанию и потребовать выплату компенсации по договору каско.
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Источник: Денис Паслер/Telegram