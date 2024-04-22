Эту категорию автовладельцев освободят от транспортного налога. На год

Жителей Оренбуржья, чьи машины утонули, освободили от транспортного налога

Жителей Оренбургской области, чьи автомобили затонули во время паводка, освободили от транспортного налога, сообщил губернатор Денис Паслер.

В своем Telegram-канале чиновник пишет, что внесли изменения в региональные законы, чтобы поддержать граждан и бизнес.

«На этот год освобождены от уплаты транспортного налога граждане, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, чей транспорт или предметы первой необходимости пострадали во время паводка».

Пострадавшие от паводка юридические лица освобождены от налога на недвижимость. Минэкономразвития региона готовит соответствующий приказ.

Граждане, потерявшие автомобили в результате наводнения, могут иметь право на компенсацию за утраченное имущество. Если причина потери автомобиля – стихийное бедствие, то страховка каско редко покрывает ущерб. Власти муниципалитета, где произошло бедствие, могут предложить некоторую компенсацию.

Однако, если потеря имущества связана с неблагоприятными условиями содержания дамбы или недостаточным контролем ответственных лиц за состоянием ливневок, нужно установить виновного. В этом случае владелец автомобиля может обратиться в страховую компанию и потребовать выплату компенсации по договору каско.

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Источник: Денис Паслер/Telegram