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Honda анонсировала три модели своего нового суббренда

Honda представила три серийные модели бренда Ye — GT, P7 и S7

В преддверии выпуска новой линейки электромобилей Honda создала суббренд Ye. Наряду с Ye GT, который появится в продаже в 2025 году, Honda анонсировала две новые модели – Ye P7 и Ye S7, которые поступят к дилерам в конце 2024 года.

Согласно официальным данным, Ye P7 будет выпускаться компанией Guangqi Honda, а Ye S7 будет производить Dongfeng Honda. Оба автомобиля отличаются современным дизайном с обтекаемыми линиями кузова, камерами заднего вида вместо зеркал и панорамными люками с регулируемой светопроницаемостью.

Ye P7
Ye P7
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Появились первые фото нового совместного хэтчбека Honda и Dongfeng

Интерьер Ye P7 и Ye S7 характеризуется вертикальным центральным экраном управления и ЖК-панелью приборов. Несмотря на технологичный дизайн, производитель сохранил физические кнопки для удобства пользователей. В списке удобств значатся сиденья с встроенными динамиками BOSE в подголовниках и интеллектуальный голосовой помощник в развлекательной системе.

О технических характеристиках новых моделей известно немного. Представители Honda заявляют об использовании мощных электрических силовых установок, аккумуляторов большой емкости, полного привода, независимых подвесок (поперечных рычагов спереди и пятирычажной сзади).

В рамках суббренда Ye планируется выпустить еще четыре модели к 2027 году. Пока остается загадкой, какие инновационные технологии и функции будут предложены в этих будущих электромобилях Honda.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
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Фото:ITHome
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