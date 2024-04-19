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Вас могут оштрафовать после 20 апреля — рассказываем о наказании и сумме штрафа

Водителям рассказали, как избежать штрафа до 400 тысяч рублей после 20 апреля

Начиная с 20 апреля автовладельцев будут проверять на предмет соблюдения правил в связи с началом летнего сезона. Речь идет о штрафе до 400 тыс. рублей за нарушение определенных правил у водоемов.

Уже в ближайшее время усилятся проверки представителями различных ведомств, включая охот- и природнадзор, а также министерства экологии. Все природные локации и зоны возле водоемов, рек, озер и морского берега будут под наблюдением этих ведомств. Неприятный сюрприз ждет тех автовладельцев, которые будут замечены за нарушением правил на природе.

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Следует помнить, что к территории, являющейся охранной зоной, нельзя подъезжать на автомобиле ближе, чем 50 метров. В случае с берегом моря это расстояние увеличивается до 500 метров. При нарушении физическим лицом штраф составит 3,5-4 тыс. рублей.

Если водитель будет на арендованной через каршеринг машине, штраф в размере до 400 тыс. рублей выпишут компании-владельцу. Та, в свою очередь, может выставить счет водителю, арендовавшему автомобиль. За мойку машины у реки штраф составляет до 100 тысяч рублей. Поэтому водителей призывают побеспокоиться о помывке своей машины так, чтобы не попасть на штраф.

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Источник: primpress.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:Depositphotos
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