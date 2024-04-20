Россияне назвали самые любимые сладости со всех уголков страны
Путешествуя по просторам России, туристы не только знакомятся с историей и культурой регионов, но и пробуют местные кулинарные деликатесы. Онлайн-сервис путешествий Tutu.ru составил рейтинг самых популярных сладостей среди российских туристов, проголосовавших на специальном опросе.
Лидеры рейтинга
1. Чак-чак (Татарстан, Башкортостан) – этот сладкий колобок из обжаренных во фритюре полосок теста, пропитанных медом, неизменно пользуется огромной популярностью.
2. Тульский пряник (Тульская область) – ароматный и пышный пряник с медовой начинкой стал символом Тулы.
3. Московские шоколадные конфеты («Рот-Фронт», «Красный Октябрь») и Калининградский марципан – знаменитые на всю страну сладости.
Восточные сладости
Чурчхела (Кавказ) – нити из орехов, нанизанные на нитку и покрытые загустевшим виноградным соком, представляют собой традиционную кавказскую сладость.
Рахат-лукум (Турция, Армения) – нежные кубики из фруктового мармелада с добавлением орехов и сахара пользуются большой популярностью у туристов.
Региональные деликатесы
- Сосновое варенье (Сибирь)
- Коломенская и белевская пастила (Московская и Тульская области)
- Шоколадные конфеты Санкт-Петербурга
- Кедровая халва (Алтай)
- Фрукты в шоколаде (Самара, Севастополь, Краснодар)
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Российская газета