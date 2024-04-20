Россияне назвали самые любимые сладости со всех уголков страны

Tutu.ru: чак-чак и тульский пряник признаны самыми любимыми сладостями россиян

Путешествуя по просторам России, туристы не только знакомятся с историей и культурой регионов, но и пробуют местные кулинарные деликатесы. Онлайн-сервис путешествий Tutu.ru составил рейтинг самых популярных сладостей среди российских туристов, проголосовавших на специальном опросе.

Лидеры рейтинга

1. Чак-чак (Татарстан, Башкортостан) – этот сладкий колобок из обжаренных во фритюре полосок теста, пропитанных медом, неизменно пользуется огромной популярностью.

2. Тульский пряник (Тульская область) – ароматный и пышный пряник с медовой начинкой стал символом Тулы.

3. Московские шоколадные конфеты («Рот-Фронт», «Красный Октябрь») и Калининградский марципан – знаменитые на всю страну сладости.

Восточные сладости

Чурчхела (Кавказ) – нити из орехов, нанизанные на нитку и покрытые загустевшим виноградным соком, представляют собой традиционную кавказскую сладость.

Рахат-лукум (Турция, Армения) – нежные кубики из фруктового мармелада с добавлением орехов и сахара пользуются большой популярностью у туристов.

Региональные деликатесы

Сосновое варенье (Сибирь)

Коломенская и белевская пастила (Московская и Тульская области)

Шоколадные конфеты Санкт-Петербурга

Кедровая халва (Алтай)

Фрукты в шоколаде (Самара, Севастополь, Краснодар)

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Источник: Российская газета