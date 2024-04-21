Беларусь интереснее, чем кажется: Минск призвал инвестировать в местную туротрасль
15 апреля премьер-министр Беларуси Роман Головченко обратился к российским инвесторам с призывом вкладывать средства в туристическую отрасль республики. На переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Головченко отметил, что Беларусь является одним из популярнейших направлений для российских туристов.
По словам премьер-министра, в 2023 году белорусские здравницы и гостиницы посетили более 1,1 млн человек из России. Однако, по мнению Головченко, этот показатель мог быть еще выше, если бы не нехватка мест для размещения.
В этой связи Головченко пригласил российских инвесторов инвестировать в строительство и развитие туристической инфраструктуры в Беларуси.
Премьер-министр подчеркнул, что власти Беларуси готовы предоставить инвесторам из РФ выгодные условия для осуществления деятельности, включая налоговые льготы и административную поддержку. Кроме того, в стране создана благоприятная инвестиционная среда с гарантированным соблюдением прав и интересов предпринимателей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Sputnik Беларусь