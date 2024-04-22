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На ж/д инфраструктуру России в рамках нового нацпроекта «Транспорт» выделят 6 трлн

В Минтрансе оценили финансирование нацпроекта «Транспорт» в 10 трлн рублей

Затраты на финансирование национального проекта по развитию транспортной инфраструктуры в России составляют 10 трлн рублей по предварительным оценкам. На ж/д проекты из этих средств планируется выделить 60%. Об этом заявил заместитель министра транспорта Валентин Иванов в кулуарах Совета Федерации РФ.

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Отмечается, что утвердить новый проект планируется уже в третьем квартале 2024 года.

«Более 10 трлн рублей до 2030 года. Большая часть – это железнодорожные проекты: 60%»

Говоря о сроках утверждения финального документа нацпроекта, замминистра отметил, что «у нас по графику разработки это должен быть третий квартал этого года», – уточнил замминистра.

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По словам Иванова, проект будет корректироваться совместно с Минфином и Минэкономразвития, а также с другими ответственными министерствами.

В актуальной версии проекта пока запланирована только одна высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург, но по мере разработки в проект войдут и остальные направления, подчеркнул Иванов.

Напомним, ранее сообщалось, что в нацпроект войдут 10 федеральных проектов с целью развития инфраструктуры единой опорной транспортной сети Российской Федерации.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
22.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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