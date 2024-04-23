Туристы из России полетят в эти теплые страны на майские — топ-3 направлений

OneTwoTrip: большинство россиян на майские отправится на отдых в Турцию и Италию

Турция оказалась самым популярным у россиян направлением для отдыха в мае, на эту страну оформлено 11,5% всей доли авиазаказов. Такие данные получили в OneTwoTrip в ходе проведенного исследования.

В топ-3 по популярности также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай, их доля составляет 7,4% и 7,2% соответственно. Кроме того, российские туристы посетят в период майских праздников Армению (6,8%), Узбекистан (6,5%), Грузию (5,4%), Казахстан (4,9%), Индонезию (4,5%), Азербайджан (4,0%) и Белоруссию (3,9%). Сильнее за год спрос вырос на путешествия в Индонезию и Китай – в 5,5 и 5 раз соответственно.

Также популярными у россиян стали поездки в Грузию (рост в 2 раза), на 30% увеличился интерес к ОАЭ и на 20% – к Азербайджану. При этом поездки в Турцию снизились вдвое, на треть уменьшилась доля Казахстана, на 20% – Армении и Белоруссии.

В части бронирований по отелям самой востребованной для путешествий на майских праздниках стала Италия, на нее приходится 9,6% бронирований. Затем идут Белоруссия (7,5%) и Франция (7,4%). В топ-10 популярных направлений вошли Китай (6,8%), ОАЭ (5,5%), Испания (5,1%), Узбекистан (4,9%), Таиланд (4,9%), Япония (4,7%) и Грузия (3,8%).

В 5 раз вырос спрос на отели в Китае, на 80% увеличились доли Японии и Грузии, интерес к отелям Испании снизился на треть, на 15% меньше, чем год назад, востребованы отели Таиланда и Италии. Чаще всего россияне останавливаются в четырехзвездочных отелях – на них приходится 29% бронирований. На трехзвездочные гостиницы оформлено 25% заказов, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд менее популярны, их доля составляет 21%. Остальные туристы забронировали отели «пять звезд» (18%) и гостиницы с одной или двумя звездами (4%).

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Источник: gazeta.ru