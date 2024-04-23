Они защитят вас за границей: если на отдыхе что-то пошло не так, обращайтесь сюда

В МИД рассказали, какую помощь на отдыхе за рубежом могут получить россияне

Россияне во время пребывания за рубежом чаще всего обращаются за консульской поддержкой в таких странах, как Германия, США, Франция, Турция, Испания, Италия, а также странах бывшего СССР. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он сообщил, что российские туристы, отправляясь в страну с заведомо нестабильной военно-политической, криминогенной либо экологической обстановкой, должны принять необходимые меры предосторожности и осознавать возможные риски.

«Находясь в какой-либо стране, считающейся "благополучной" в плане туризма, следует проявлять не меньшую, а зачастую даже большую бдительность, чтобы всегда быть готовым к неожиданному изменению ситуации. Яркий пример — аномальные ливни, недавно приведшие к масштабным наводнениям в ОАЭ и Омане, и как минимум испортившие отдых многим тысячам туристов», – отметил собеседник издания.

Климов настоятельно рекомендует российским туристам перед поездкой в какую-либо страну тщательно изучить рекомендации для граждан РФ, они опубликованы в рубрике «Выезжающим за рубеж» на сайте МИД РФ и разделе Консульского информационного портала.

«Также небесполезны тематические разделы на сайтах российских загранучреждений в тех странах, куда собираются выезжать россияне. Хорошим подспорьем для выезжающих за границу является разработанное Департаментом Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России мобильное приложение "Помощник за рубежом", которое содержит важные рекомендации на случай возникновения различных инцидентов», — перечислил директор департамента.

Наиболее распространенными поводами для обращения временно пребывающих за рубежом россиян в консульства РФ являются утрата документов, ситуации с задержание местными органами правопорядка, включая случаи нарушения миграционного режима страны пребывания, ДТП, в случае помощи для медицинской эвакуации пострадавшего в Россию.

Связаться с ближайшим российским консульским учреждением в экстренных ситуациях российские туристы могут по контактным телефонам и адресам электронной почты, размещенным на соответствующем официальном сайте, уточнил Климов.

Но стоит помнить, что далеко не всегда решение проблем россиян за рубежом находятся в компетенции консульской службы, уточнил Климов.

«Российские загранучреждения не могут оплачивать расходы за услуги врачей и адвокатов, оказывать услуги по резервированию мест в гостинице и на транспортных средствах, предоставлять в долг денежные средства, оформлять и продлевать российским гражданам визы или иные разрешения на пребывание в иностранном государстве», — подчеркнул директор департамента.

Списки адвокатов и юридических компаний размещены на официальных сайтах российских диппредставительств, Консульского департамента и ДСКЦ. Для обращений в случае возможной эвакуации из зарубежных стран или для получения рекомендаций в различных чрезвычайных или кризисных ситуаций функционирует Контактный центр ДСКЦ – телефон «горячей линии» в круглосуточном режиме +7 (495) 695-45-45, адрес электронной почты [email protected], ресурс help.mid.ru.

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Источник: Парламентская газета