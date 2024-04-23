Просто космос: в Пекине покажут авто, способное разогнаться до сотни за 1,9 с

Футуристичный гиперкар EXE181 от MG установил рекорд скорости 410 км/ч

В ходе Международного Пекинского автосалона Auto China 2024, работа которого начнется уже 25 апреля, будут представлены модели различных новинок автомобилестроения. Британско-китайская марка MG представит концепт EXE181 – электрический одноместный гиперкар. Из-за низкой посадки футуристичный электромобиль напоминает гоночный болид Vision Gran Turismo.

MG EX181

Благодаря каплевидной форме кузова у автомобиля низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – всего 0,181. Новый MG EXE181 стал современной версией одноименной концепции 1959 года. По словам представителей компании, это не только один из самых аэродинамичных автомобилей, но и один из самых быстрых. Для разгона до первой сотни ему потребуется всего 1,9 секунды.

MG EX181

Таким образом, в MG считают, что EXE181 «бросает вызов рекорду наземной скорости». Новинка имеет рулевую колонку и большой экран, это наводит на мысль, что у автомобиля четыре электродвигателя. Информации о технических характеристиках концепта пока нет, вполне вероятно, что привод полный, а совокупная мощность составит более 1000 л.с. Мало шансов, что такая модель пойдет в серию, но однозначно можно сказать, что внимание СМИ и общественности к своей новинке в MG точно привлекли.

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Источник: motor1.com