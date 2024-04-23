Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Voyah Free EVR Sport Edition
23 апреля
У этого 490-сильного кроссовера появилась спортивная версия — и он уже в России
В РФ состоялась премьера 490-сильной спецверсии...
Сколько стоит ОСАГО и каско для новой российской марки Xcite X-Cross 7
23 апреля
Сколько стоит ОСАГО и каско для новой российской марки Xcite X-Cross 7
Страховые компании подсчитали стоимость...
Россия намерена модернизировать БАМ и Транссиб вместе с партнерами из других стран
23 апреля
Россия намерена модернизировать БАМ и Транссиб вместе с партнерами из других стран
Путин: Кремль готов предоставить доступ на...

Россия намерена модернизировать БАМ и Транссиб вместе с партнерами из других стран

Путин: Кремль готов предоставить доступ на рынки Азии партнерам по развитию БАМА

Партнеры Российской Федерации по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и модернизации Транссиба могут получить доступ к растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Самый популярный кроссовер в России обновился: смотрим, что изменилось

В ходе совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами-строителями БАМА российский лидер подчеркнул, что Россия готова пойти навстречу партнерам и предоставить им соответствующий доступ.

«С этой целью мы намерены реализовать планы ускоренной модернизации БАМА, Транссибирской магистрали, развития всей восточной ветки железных дорог на основе передовых технологий», – подчеркнул глава России.

По словам Путина, реализация этих планов является приоритетной задачей для российского правительства с целью укрепления взаимосвязанности политического и экономического суверенитета России.

Источник: tass.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
23.04.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0