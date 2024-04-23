Россия намерена модернизировать БАМ и Транссиб вместе с партнерами из других стран

Путин: Кремль готов предоставить доступ на рынки Азии партнерам по развитию БАМА

Партнеры Российской Федерации по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и модернизации Транссиба могут получить доступ к растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами-строителями БАМА российский лидер подчеркнул, что Россия готова пойти навстречу партнерам и предоставить им соответствующий доступ.

«С этой целью мы намерены реализовать планы ускоренной модернизации БАМА, Транссибирской магистрали, развития всей восточной ветки железных дорог на основе передовых технологий», – подчеркнул глава России.

По словам Путина, реализация этих планов является приоритетной задачей для российского правительства с целью укрепления взаимосвязанности политического и экономического суверенитета России.

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Источник: tass.com