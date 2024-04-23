У этого 490-сильного кроссовера появилась спортивная версия — и он уже в России

В РФ состоялась премьера 490-сильной спецверсии Voyah Free EVR Sport Edition

Бренд премиальных электромобилей Voyah анонсировал выход на рынок России кроссовера Voyah Free в новой специальной гибридной версии EVR SportT Edition. Дебют новинки состоялся в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Voyah Free EVR Sport Edition

Дизайн кроссовера отличается иной решеткой радиатора, выполненной в черном глянце, у него ярко выраженные выштамповки нижней части бампера, а также задний спойлер и 20-дюймовые черные диски в спортивном стиле. Под капотом у новинки два электродвигателя максимальной мощностью 490 л.с. (720 Нм). Для разгона до «сотни» Voyah Free понадобится 4,8 секунды, а суммарный запас хода достигает 1000 км по циклу WLTP.

Что касается салона, то селектор переключения режимов трансмиссии перенесен на рулевую колонку. Для пассажиров второго ряда предусмотрен экран, позволяющий управлять музыкальными файлами, регулировать громкость, управлять панорамной крышей и другими опциями. Производитель сохранил в Sport Edition ключевую особенность интерьера в виде подъемной панели приборов с тремя интегрированными дисплеями диагональю 12,3 дюйма.

«Прием заказов на Voyah Free EVR Sport Edition начнется в ближайшее время во всех официальных дилерских центрах бренда», – уточнили представители пресс-службы.

Voyah Free EVR Sport Edition

Стоимость кроссовера пока не объявлена, стоит отметить, что цена на доступный для заказа гибридный EVR Long Range с запасом хода 800 км и мощностью 489 л.с. стартует от 6 млн рублей.

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Источник: пресс-служба Voyah