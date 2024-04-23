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Voyah Free EVR Sport Edition
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У этого 490-сильного кроссовера появилась спортивная версия — и он уже в России

В РФ состоялась премьера 490-сильной спецверсии Voyah Free EVR Sport Edition

Бренд премиальных электромобилей Voyah анонсировал выход на рынок России кроссовера Voyah Free в новой специальной гибридной версии EVR SportT Edition. Дебют новинки состоялся в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

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Voyah Free EVR Sport Edition
Voyah Free EVR Sport Edition

Дизайн кроссовера отличается иной решеткой радиатора, выполненной в черном глянце, у него ярко выраженные выштамповки нижней части бампера, а также задний спойлер и 20-дюймовые черные диски в спортивном стиле. Под капотом у новинки два электродвигателя максимальной мощностью 490 л.с. (720 Нм). Для разгона до «сотни» Voyah Free понадобится 4,8 секунды, а суммарный запас хода достигает 1000 км по циклу WLTP.

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Что касается салона, то селектор переключения режимов трансмиссии перенесен на рулевую колонку. Для пассажиров второго ряда предусмотрен экран, позволяющий управлять музыкальными файлами, регулировать громкость, управлять панорамной крышей и другими опциями. Производитель сохранил в Sport Edition ключевую особенность интерьера в виде подъемной панели приборов с тремя интегрированными дисплеями диагональю 12,3 дюйма.

«Прием заказов на Voyah Free EVR Sport Edition начнется в ближайшее время во всех официальных дилерских центрах бренда», – уточнили представители пресс-службы.
Voyah Free EVR Sport Edition
Voyah Free EVR Sport Edition

Стоимость кроссовера пока не объявлена, стоит отметить, что цена на доступный для заказа гибридный EVR Long Range с запасом хода 800 км и мощностью 489 л.с. стартует от 6 млн рублей.

Источник: пресс-служба Voyah

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Voyah
23.04.2024
Фото:Voyah
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