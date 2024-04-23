Китайцы задают тренд: по всему миру, кроме Китая падают продажи электрокаров

МЭА: продажи электрокаров по всему миру в 2024 году вырастут более чем на 20%

Доля электромобилей на мировом автомобильном рынке в 2024 году вырастет, ожидается, что их продажи приблизятся к 17 млн экземпляров. Такими прогнозами поделились в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Для сравнения, в 2023 году было реализовано 14 млн электрокаров. По словам генерального директора МЭА Фатиха Бироля, в некоторых регионах наблюдается динамика роста продаж этого вида транспорта по сравнению с остальными.

В частности, на рост показателей продаж в первую очередь влияет китайский автопром, правительство Китая всячески поощряет приобретение населением электромобилей, в частности, выделением субсидий. При этом, в Европе наблюдается снижение спроса к электрическим версиям, а в качестве причины указывается слишком высокая закупочная цена, а также отсутствие необходимой инфраструктуры.

В МЭА обращают внимание, что ценообразование и доступные цены для увеличения объемов продаж этого сегмента рынка являются основополагающими. Например, в странах Евросоюза и США автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) дешевле электрокаров. В Китае же большинство электромобилей дешевле, чем машины с ДВС.

Бироль считает, что необходимо увеличивать количество зарядных пунктов, а зарядную мощность следует увеличить в шесть раз к 2035 году, чтобы соответствовать стремительно развивающемуся прогрессу.

По итогам I квартала текущего года на мировом рынке продано на 25% больше электромобилей, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечается, что показатели продаж первого квартала примерно сопоставимы с показателями по продаже электрокаров за весь 2020 год.

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Источник: 32cars.ru