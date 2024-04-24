БАМу 50 лет — Путин вручил государственные награды ветеранам-строителям БАМа

Путин наградил в Кремле ветеранов-строителей и работников БАМа

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды строителям и работникам Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Церемония состоялась накануне в Государственном Кремлевском дворце. О награждении сообщила пресс-служба Кремля.

Вручение наград приурочено к 50-летнему юбилею начала строительства железнодорожной магистрали.

«В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. БАМ – это и воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было в мировой истории», — заявил российский лидер.

Путин рассказал, что подписал указ о награждении ветеранов и работников строительной и железнодорожной отрасли высокими государственными наградами в знак благодарности и признательности за их самоотверженный труд.

На торжественном мероприятия работникам БАМАа вручили звания Героя труда РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством», «За доблестный труд» и «За военные заслуги».

Напомним, строительство Байкало-Амурской магистрали началось в 1974 году, ее протяженность составляет 4300 км. БАМ пересекает три часовых пояса и шесть регионов России: Иркутскую, Читинскую и Амурскую области, Бурятию, Якутию и Хабаровский край.

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Источник: kremlin.ru