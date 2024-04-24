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Для безопасности пассажиров: в самолет не пустят, если есть такая неисправность

Ространснадзор: авиакомпании обяжут высаживать пассажиров, если в самолете душно

Российским авиакомпаниям предписано исключить случаи с превышением допустимой температуры воздуха в салоне самолета во время выполнения перелетов. О соответствующих требованиях Росавиации и Ространснадзора со ссылкой на письма авиакомпаниям пишут «Известия».

В письме главы Госавианадзора (управление Ространснадзора по надзору в гражданской авиации) Владимира Ковальского отмечается, что требование, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту самолета, отсутствуют в воздушном законодательстве РФ. Ковальский призывает авиаперевозчиков неукоснительно руководствоваться «действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ.

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Для уточнения: допустимая температура, при которой допускается нахождение в пассажирской кабине, должна составлять от +20°C до +25°C.

Надзорный орган попросил авиаперевозчиков закрепить эти нормы в своих внутренних документах «с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения».

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Кроме того, авиакомпаниям необходимо исключить посадку пассажиров, если температура в салоне самолета превышает допустимые значения. Если после посадки нет возможности поддерживать необходимую температуру, следует незамедлительно высадить людей в терминал аэропорта.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в письме поручил руководству авиакомпаний не допускать эксплуатацию самолетов с неработающей вспомогательной-силовой установкой при выполнении рейсов в районы с жаркими климатическими условиями. Также перевозчики должны учитывать климатические условия и проводить дополнительные инструктажи экипажей о регламенте в таких ситуациях и взаимодействии с наземными службами аэропорта при задержке вылета.

Всем организациям гражданской авиации поручено провести анализ воздушных судов на наличие и корректность функционирования систем кондиционирования. В пресс-службе Ространснадзора отметили, что вопрос температуры в самолетах регулируется санэпиднормами, а за их нарушение предусмотрена административная ответственность в КоАП РФ, которая не входит в зону компетенций службы.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / DC Studio
24.04.2024
Фото:freepik / DC Studio
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