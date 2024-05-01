Между кемпером и палаткой — это устройство недорого и им легко пользоваться
Компания iKamper представила две версии своей последней разработки в сфере кемпинга: Skycamp DLX и Skycamp DLX Mini.
Эти палатки на крыше были созданы на основе обширных отзывов и тщательного изучения потребностей автотуристов.
Разработчики обещают повышенное удобство использования благодаря таким функциям, как встроенное светодиодное освещение и самонадувающиеся матрасы.
Skycamp DLX имеет прочное алюминиевое сотовое основание и изолированный низкопрофильный корпус, обеспечивающий долговечность в различных условиях окружающей среды. Производитель гарантирует легкость установки и прочность конструкции.
С точки зрения комфорта Skycamp DLX не разочаровывает своим самонадувающимся матрасом из пеноматериала, высотой около 10 см. Подкладка из натуральной пробки обеспечивает водонепроницаемые, тепловые и шумоизоляционные свойства спального места.
Модель доступна в двух размерах: стандартном Skycamp DLX для четырех человек и компактном Skycamp DLX Mini для двух человек по цене 5150 и 4450 долларов соответственно.
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Источник: Аutoblog