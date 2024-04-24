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Неудачи преследуют Tesla: впервые за 12 лет из-за снижения спроса упала прибыль

Прибыль Tesla упала на 55% на фоне снижения спроса и отзыва 4 тысяч Cybertruck

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал снижение выручки по итогам первого квартала 2024 года на 9%, при этом чистая прибыль компании упала в 2,2 раза. Об этом пишет Independent.

Доходы компании упали до 21,3 млрд долларов, это рекордное снижение показателей за последние 12 лет, сообщает CNBC.

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«В I квартале мы столкнулись с многочисленными проблемами: от конфликта на Красном море и поджога Gigafactory Berlin до постепенного наращивания обновленной Model 3 во Фримонте. Глобальные продажи электромобилей продолжают находиться под давлением, поскольку многие автопроизводители отдают предпочтение гибридам, а не электромобилям», – объяснили в компании низкие показатели.

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Кроме того, отмечается, что продажи в первом квартале 2024 года снизились на 8,5% по сравнению с 2023 годом. Такого резкого спада не было даже в период пандемии. Поставки продукции компании тоже упали на 20% по сравнению с последним кварталом 2023 года. На фоне таких низких показателей в Tesla отзовут почти 4 тыс. моделей Cybertruck из-за обнаруженного дефекта с педалью акселератора.

Источник: independent.co.uk

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
24.04.2024
Фото:Unsplash
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