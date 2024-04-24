Как себя развлекают автопутешественники на трассе М-12: оператор связи все узнал

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Стало известно, что чаще всего смотрят водители во время автопутешествий

Большинство автовладельцев во время поездок просматривают видео и спортивные трансляции, а также пользуются картографическими сервисами и онлайн-кинотеатрами. Об этом пишет Quto.ru со ссылкой на аналитические данные «МегаФона», этот оператор обеспечивает связью участки трассы М-12 «Восток».

В ходе анализа выяснилось, что пик пользования мобильным интернетом на трассе М-12 «Восток» пришелся на выходные 13-14 апреля текущего года. В частности, кино и сериалы смотрят водители во Владимирской области. В Нижнем Новгороде и Татарстане предпочтение отдано мессенджерам. Самый большой трафик данных – на подмосковном участке, их объем достигает 443 Тб (эквивалентно восьми сезонам сериала «Игры Престолов» в формате 4К более 200 раз).

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

В МегаФоне подчеркнули, что мобильный интернет со скоростью, превышающей 400 Мбит/с, доступен на всем участке от Москвы до Владимирской области. Это стало возможным благодаря технологии агрегации частот (3CA).

Кроме того, эксперты выяснили, что весной по магистрали М-12 «Восток» российские автовладельцы ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 года. А самым популярным у водителей стал YouTube.

Источник: Quto

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
24.04.2024
Фото:Unsplash
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