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Что бывает, когда нажал не на ту педаль: массовое ДТП на автомойке

Ford F-150 Lightning разбил сразу 7 автомобилей на автомойке в Мичигане

Водитель электропикапа Ford F-150 Lightning не справился с управлением на автомойке и повредил в общей сложности семь автомобилей, ждавших своей очереди. Судя по видео инцидента, водитель просто перепутал педали.

Неясно, стало ли водителю плохо и предъявили ли ему какие-либо обвинения.

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Обычно на автомойку едут в предвкушении того, что чистый автомобиль снова засверкает лакированной поверхностью, и это всегда немножко праздник. Но не для всех – владельцев этих семи автомобилей теперь предстоит дорогостоящий ремонт.

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Инцидент произошел на автомойке Diamond Carwash and Detail в Плимуте (штат Мичиган; США).

Мы видим, как Форд почти одновременно врезается в знак и в заднюю часть Toyota Sienna. Затем проезжает через газон и попадает в Honda Accord. Аккорд получает настолько сильный удар, что переворачивается и врезается в стоящий рядом автомобиль.

Что касается Sienna, то ее толкнули вперед так сильно, что она образовала отдельную аварию в очереди на мойку. В результате значительные повреждения получили Ford Taurus, Dodge Charger и Ford Explorer.

Интересно, что Додж приписан к местному полицейскому управлению, так что, по крайней мере, разбор этой аварии сделали довольно быстро.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
09.05.2024
Фото:YouTube
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