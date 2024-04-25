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Новый концепт от GAC – это не просто смело!

Марка GAC представила в Пекине концепт-кроссовер на топливных элементах — Era

Монструозный, ракетоподобный концепт Era марка GAC показывала еще в ноябре 2023 года на выставке в Гуанчжоу, однако за минувшие полгода вау-эффект никуда не испарился – на стенде этого китайского бренда на 18-м Международном Пекинском автосалоне было не протолкнуться. Тем не менее, эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин передает с места событий: GAC Era – это своего рода манифест новых энергетических технологий.

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Дело в том, что Era – уже не электромобиль в классическом понимании этого слова. Машина, хоть и на электротяге, но с питанием моторов не от батарей, а от силовой установки на топливных элементах – устройства, в результате химической реакции водорода и кислорода генерирующего электроэнергию. Скажете, уже не ново? Но какова реализация!

544 л.с., полный привод, 244 мм дорожного просвета, 5,4 метра габаритной длины – среди автомобилей нынешней эпохи (или эры?) даже сложно подобрать этому какой-то сносный аналог. Конечно, длинный «космический» хвост с узкими «дюзами» фонарей до серии может и не добраться, но вот все остальное...

GAC Era
GAC Era

Сплошное остекление кузова, выезжающие из дверей ручки, массивный нос с неделимой прорезью светотехники – все это, хоть и выглядит футуристично, уже вполне применяется китайцами на серийных продуктах. Марка GAC в России известна и (с очередной попытки) вполне успешна. Ждем презентацию серийной модели? Или водородомобили нам не нужны?

О других новинках Пекинского автосалона рассказано тут.

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Источник: За рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
25.04.2024
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