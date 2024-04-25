На майские праздники в Москве введены ограничения движения — ГИБДД

Госавтоинспекция Москвы: в столице введены ограничения в движении транспорта

Госавтоинспекция Москвы предупреждает жителей и гостей столицы об ограничении движения на некоторых участках дорог. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В частности, в связи с проведением строительных работ в период с 25 апреля по 5 мая 2024 года с 01:30 часов до 05:30 часов будет перекрыто движение на Калужском шоссе (в сторону центра Москвы) от улицы 1-я Лесные поляны (владение 17) до 23-го км Калужского шоссе (владение 14 с. 2).

В Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом заблаговременно выбирать альтернативные маршруты движения и рассчитывать свое время с учетом текущей транспортной ситуации. Кроме того, в ведомстве напомнили о важности соблюдения предписаний всех дорожных знаков с целью безопасности на дорогах.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Госавтоинспекция Москвы