За беловежским сыром на самолете: в Минск разрешены прямые авиаперелеты из России

Авиакомпания Red Wings будет совершать регулярные рейсы из 3 городов РФ в Минск

Авиакомпания Red Wings получила от Росавиации допуск на осуществление прямых рейсов из нескольких российских городов в столицу Белоруссии Минск.

В опубликованном Федеральным агентством воздушного транспорта России документе говорится, что Red Wings будет осуществлять рейсы в Минск из трех российских городов.

В частности, три раза в неделю авиаперевозчик будет совершать перелеты по маршруту Владикавказ – Минск и Тюмень – Минск и два раза в неделю по маршруту Волгоград – Минск.

Ранее, 21 апреля Red Wings совершила первый рейс из белорусского Минска в Архангельск. Начиная с 25 апреля полеты по этому маршруту будут осуществляться на регулярной основе – один раз в неделю по четвергам.

Напомним, ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в ближайшее время наладят регулярные авиарейсы из Белоруссии во Владикавказ и Архангельск. На тот момент в разработке были рейсы в Тюмень, Ульяновск, Омск и ряд других российских городов.

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Источник: myfin.by