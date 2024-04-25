В Таиланд можно снова лететь напрямую: рейсы с Сахалина возобновятся с 26 апреля

Между Россией и Таиландом возобновлены авиаперелеты для туристов

Между Южно-Сахалинском и Пхукетом в Таиланде возобновили перелеты для туристов, авиасообщения последние четыре года не было из-за пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

Первый рейс в Таиланд состоится уже 26 апреля, уточнили представители аэропорта.

«26 апреля 2024 года, после четырехлетнего перерыва, возобновляются полеты по чартерной программе в Королевство Таиланд. Рейсы ЕО 3629/3630 будут выполняться по маршруту Южно-Сахалинск - Пхукет - Южно-Сахалинск, – уточнили в пресс-службе.

Регулярные рейсы будут совершаться в период с 26 апреля по 19 октября 2024 года, с частотой один раз в две недели. Полеты будет совершать Boeing-777, время в пути составит порядка восьми часов. Всего запланировано выполнение 14 рейсов на вылет и 13 рейсов на прилет.

Генеральный директор Сахалинского аэропорта Андрей Крутцов рассказал, что для выполнения международных рейсов модернизировали отдельный пассажирский терминал в аэропорту Южно-Сахалинск. Все работы уже завершены, и обновленный терминал готов встретить туристов, отправляющихся не только в Таиланд, но и в другие страны.

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Источник: tass