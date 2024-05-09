Как вернуть деньги за отмену рейса: в Ассоциации туроператоров России подсказали

В АТОР объяснили, что делать, если Turkish Airlines отказывает россиянам в полете

Вокруг авиакомпании Turkish Airlines разгорелся скандал после того, как за последние 2 месяца перевозчик снял с рейсов в Латинскую Америку порядка тысячи россиян. В конфликт вмешалось посольство РФ, дипломаты которого направили обращения в МИД Турции и офис Turkish Airlines.

Правозащитники обвиняют турецкую авиакомпанию в дискриминации россиян. До тех пор, пока не решится этот вопрос, россиянам рекомендовали отказаться от полетов на самолетах Turkish Airlines. Туристам приходится для полетов в Латинскую Америку выбирать стыковочные рейсы в ОАЭ, Центральной Азии и на Кубе. Ситуация грозит сокращением турпотока из России в Мексику на 30-40%, убеждены в экспертном сообществе.

На фоне скандала в Turkish Airlines ограничились публикацией памятки на русском языке со списком документов, которые туристы из России должны иметь при себе во время пересадки.

Юристы Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют российским туристам сначала попробовать разрешить спор напрямую с перевозчиком посредством досудебной претензии.

Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова подчеркивает, что по таким инцидентам пока маленькая судебная практика.

«Но, теоретически. можно оспорить даже отказ сотрудника пограничного контроля другой страны во въезде в нее. В случае, когда отказ в оплаченном перелете не аргументирован и не подкреплен документами, доказать свою правоту и возместить средства будет легче, но процесс будет длительным и непростым», – объясняет юрист.

В дипмиссии России в Турции советуют россиянам сообщать о произошедшем в посольство России в Анкаре +90 (531) 261-64-46 или в генеральное консульство РФ в Стамбуле +90 (530) 941-03-68.

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Источник: mn.ru