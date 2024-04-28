Власти Москвы разрешили бесплатную парковку в столице в дни майских праздников
Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной
В период майских праздников парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной. Это коснется всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая», – говорится в сообщении главы столицы.
Отмечается, что оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Все парковки со шлагбаумом продолжат функционировать в обычном режиме.
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Источник: mos_sobyanin
Фото:Depositphotos
28.04.2024
Фото:Depositphotos
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