Власти Москвы разрешили бесплатную парковку в столице в дни майских праздников

Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

В период майских праздников парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной. Это коснется всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая», – говорится в сообщении главы столицы.

Отмечается, что оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Все парковки со шлагбаумом продолжат функционировать в обычном режиме.

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Источник: mos_sobyanin