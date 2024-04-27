Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J6
27 апреля
Внешность «нового УАЗа», 330 л.с. и 1,5 млн рублей – эта новинка едет в РФ
Chery показала в Пекине кроссовер iCAR 03 — он...
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
27 апреля
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
Врач Фомин объяснил взаимосвязь между...
Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения
27 апреля
Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения
27 апреля 2024 года жезлу для регулирования...

За город, на шашлыки! На майские праздники добавят автобусов и электричек

В Подмосковье на майские выходные изменится расписание общественного транспорта

В период майских праздников расписание общественного транспорта Московской области изменится. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Автобусы областных перевозчиков 27 апреля будут работать по расписанию понедельника, а 29 апреля – 1 мая и 9-10 мая по расписанию субботы. Пригородные поезда 26 апреля будут работать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая по расписанию пятницы, 28-30 апреля и 9-11 мая будут работать по расписанию субботы, а 1 и 12 мая по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении ведомства.

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

В период праздничных дней на маршрутах Подмосковья будет курсировать более 6,5 тыс. автобусов. На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках будут усилены меры безопасности. С водителями общественного транспорта проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозки пассажиров. Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на период майских праздников назначила дополнительные поезда.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: mosreg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
27.04.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0