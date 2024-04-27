За город, на шашлыки! На майские праздники добавят автобусов и электричек

В Подмосковье на майские выходные изменится расписание общественного транспорта

В период майских праздников расписание общественного транспорта Московской области изменится. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Автобусы областных перевозчиков 27 апреля будут работать по расписанию понедельника, а 29 апреля – 1 мая и 9-10 мая по расписанию субботы. Пригородные поезда 26 апреля будут работать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая по расписанию пятницы, 28-30 апреля и 9-11 мая будут работать по расписанию субботы, а 1 и 12 мая по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении ведомства.

В период праздничных дней на маршрутах Подмосковья будет курсировать более 6,5 тыс. автобусов. На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках будут усилены меры безопасности. С водителями общественного транспорта проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозки пассажиров. Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на период майских праздников назначила дополнительные поезда.

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Источник: mosreg.ru