Отмена субсидий на покупку электрокаров убила желание немцев покупать «электрички»

Обычные автомобили с ДВС вновь становятся популярными в Германии

У каждого четвертого жителя Германии (24%) отмена госсубсидий снизила или полностью исключила желание покупать электромобиль, а в Берлине даже примерно у каждого третьего (32%), показало исследование HUK Mobility Study 2024.

В целом об «экологически чистых машинах»

Общая оценка электромобиля как идеального транспортного средства будущего также упала по сравнению с 2023 годом (с 19 до 15%).

При этом при оценке электромобилей существует существенная разница между поколениями.

Те, кому меньше 40 лет, почти в два раза чаще видят в электромобилях идеальное средство передвижения будущего (22%), чем те, кому за 40 (12%).

Рейтинг автомобилей с альтернативными экологически чистыми приводами, такими как водородное или электронное топливо, упал еще сильнее (с 18 до 12%). Однако интересно то, что у 72% автомобиль остается тем транспортным средством, которое лучше всего будет отвечать их потребностям в мобильности в будущем.

«Это означает, что обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, судя по всему, снова набирают популярность у немцев», – отмечает один из руководителей исследования Йорг Райнлендер.

Как меняется мобильное поведение людей

Об изменении своего мобильного поведения в ходе исследования признались две трети немцев.

33% отметили, что меньше посещают магазины и больше покупок делают в интернете. Особенно многие люди сократили количество поездок в центр города за покупками.

Каждый пятый респондент (21%) больше общается с друзьями и родственниками в цифровом формате, чем посещает их лично.

И почти такая же большая группа ограничила свое посещение таких мероприятий, как концерты и театральные представления (19%).

В исследовании HUK Mobility принял участие 4101 человек, опрос проводили в январе и феврале 2024 года.

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Источник: Presseportal.de