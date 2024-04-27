Дилерская сеть нового бренда в РФ насчитывает 50 точек: выпуск авто нарастили

Автомобильный завод АГР в Петербурге в апреле нарастил производство Solaris

«Автомобильный завод АГР» Петербурге в апреле 2024 года нарастил производство и выпустил 2,0 тыс. автомобилей бренда Solaris. Об этом сообщила пресс-служба марки.

По итогам первого квартала 2024 года «Автомобильный завод АГР» выпустил 3 тыс. автомобилей бренда Solaris. Суммарное количество произведенных автомобилей по состоянию на 26 апреля 2024 года составляет 5,1 тыс. автомобилей.

Благодаря современному промышленному оборудованию, «Автомобильный завод АГР» включает в себя полный цикл производства, включая штамповку, сварку, окраску и сборку.

Генеральный директор Алексей Калицев рассказал, что в руководстве предприятия довольны достигнутыми по прошествии двух месяцев со дня запуска производства результатами.

«Сборка автомобилей, как и отгрузка дилерам идет полным ходом согласно ранее намеченным планам. Мы благодарны нашим клиентам за лояльность и активный интерес к нашей продукции. В ближайшее время дилерскую сеть Solaris ждет долгожданный ребрендинг, а также расширение списка партнеров», — цитирует топ-менеджера пресс-служба.

На предприятии все делается для того, чтобы усилить позиции Solaris в стратегически важных для бренда регионах, а также повысить узнаваемость, уровень комфорта и качество обслуживания владельцев и покупателей новых автомобилей Solaris, подчеркнул Калицев.

Напомним, модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Дилерская сеть бренда насчитывает 50 действующих партнеров в разных регионах России.

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Источник: Автомобильный завод АГР