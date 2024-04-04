Задиры в цилиндрах у двигателей Hyundai: миф или правда?

Эксперт «За рулем» объяснил, какую выбрать версию Hyundai Solaris с пробегом

Hyundai Solaris второго поколения выпускался под Санкт-Петербургом и продавался с 2017 по 2022 годы. Он заметно отличается от машины первого поколения, и вот что важно о нем знать перед покупкой на вторичном рынке.

Hyundai Solaris II

Седан второго поколения получил двигатели новых генераций – G4LC 1.4 (100 л.с.) семейства Kappa и G4FG 1.6 (123 л.с.), который был в пять раз популярнее менее мощного брата.

У обоих моторов снизили риск задиров в цилиндрах, но… Проблема задиров не исчезла, хотя проявляется реже и менее ярко.

Эксперт «За рулем», самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев объяснил, почему могут появляться задиры и как легко можно этого избежать.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

— Профилактика: минимизировать применение разрешенного АИ‑92, его качество у нас нестабильно. А скверное топливо ускоренно губит соты нейтрализатора.

Полезно прогревать моторы перед началом движения и, разумеется, менять масло – причем интервал 15 тысяч км явно великоват, особенно при эксплуатации в большом городе.

Заявленный ресурс моторов – 200 тысяч км, на практике ходят в полтора-два раза больше.

К слову, причиной хандры катушек зажигания, вероятнее всего, является 92‑й бензин.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Hyundai Solaris II: 2017–2022», опубликованной в журнале «За рулем» №4/2024.