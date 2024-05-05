Назван лучший автомобиль для поездок на дачу
Всего около 2% респондентов при выборе идеального дачного транспорта отдали предпочтение фургонам – это следует из свежего соцопроса, в котором участвовало более 3 тысяч водителей. Чуть больше набрали минивэны (9,6%) и пикапы – 12%. Заметьте, в этой троице как раз типы авто, которые часто ассоциируются именно с загородным образом жизни.
Зато сразу 15% не видят проблемы в том, чтобы ездить на дачу на обычной легковушке. А еще чуть более 20% склонны считать, что идеальным «дачником» будет универсал повышенной вместимости – что сразу выдает количество ларгусоводов в исследовании… Но оговоримся: не соглашаться с ними не имеет никакого смысла.
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Тем не менее, самая большая группа отдала голоса... Вы уже догадались – конечно же, за кроссоверы и внедорожники. Источник пишет, что мотивировка этих граждан зиждется на утверждении: «на дачных массивах не везде хорошие дороги». Что ж, согласимся и тут – тем паче что они у нас и в городах хорошие «не везде». Словом, опрос вовсе не про дачу, а вообще про жизнь автомобилиста в РФ.
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Источник: Автостат