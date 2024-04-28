Куда отправиться на майские: топ-6 направлений для россиян без загранника и визы

АТОР: для отпуска в эти 6 стран россиянам не понадобятся виза и загранпаспорт

Эксперты туриндустрии перечислили страны, для посещения которых туристам из России не понадобятся ни визы, ни загранпаспорта. Об этом пишет Ассоциация туорператоров России (АТОР).

Белоруссия

Добраться в эту республику можно на самолете, поезде или автомобиле. Из Москвы и более десятка российских городов выполняются прямые рейсы в Минск. Также из столицы есть прямые рейсы в Брест, а в Гомель можно улететь еще и из Петербурга.

Казахстан

Из Москвы и регионов РФ совершаются прямые рейсы в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Цены на авиабилеты стартуют от 13 тыс. рублей, есть различные экскурсионные программы, включая отдых на Каспийском побережье.

Киргизия

Из Москвы и нескольких регионов есть регулярные прямые рейсы в Бишкек и Ош. Цены на перелеты составляют от 14 тысяч рублей.

Армения

В эту страну по российскому паспорту можно попасть только через международные аэропорты Еревана и Гюмри. Цены на авиабилеты на перелет между двух столиц с отправлением 27 апреля начинаются от 21 тыс. рублей. Есть экскурсионные туры на пять дней без затрат на дорогу.

Абхазия

В эту республику из России можно доехать на автомобиле или поезде. Но можно долететь до Сочи и уже оттуда российских туристов через границы перевозят маршрутки. Цены на авиабилеты с отправлением 27 апреля стартуют от 11 тыс. рублей.

Южная Осетия

Россияне могут добраться сюда автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, но есть вариант с самолетом: долететь до Владикавказа, а уже оттуда на автобусе или такси до Цхинвала. Стоимость авиабилетов из Москвы во Владикавказ с отправлением 27 апреля – от 11 тыс. рублей.

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Источник: Ассоциация туроператоров