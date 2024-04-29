«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы

Причиной недопуска россиян на рейсы в Мексику является давление со стороны США

Недавний инцидент с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику вызвал недовольство со стороны российских властей. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что проблема связана с давлением США на Мехико. Однако эксперты также указывают на другие возможные причины.

Россия обвиняет США в оказании давления на Мексику, которое привело к ограничению на въезд российских граждан. Действительно, Вашингтон ввел санкции в отношении России после начала конфликта на Украине, и вероятно, что он может использовать свое влияние, чтобы убедить другие страны принять аналогичные меры.

Мексика недавно ужесточила визовый режим для граждан некоторых стран, включая Россию. В январе 2023 года вступило в силу требование, согласно которому россияне должны получать электронную визу заблаговременно до въезда в Мексику. Однако сообщалось, что в некоторых случаях визы россиянам выдавались не вовремя или не выдавались вообще.

Turkish Airlines как авиакомпания также может играть роль в этой ситуации. Компания имеет обширную сеть маршрутов по всему миру, включая Мексику и Турцию. Вполне возможно, что авиакомпания решила соблюдать более строгие ограничения или следовать рекомендациям властей других стран, куда летают ее самолеты.

Причина запрета на посадку российских граждан в самолеты Turkish Airlines, направляющиеся в Мексику, могла заключаться не только в политических причинах, но и в неправильном оформлении мексиканской визы. По правилам Мексики, турист может находиться в стране в течение 180 дней. Россияне могли приобрести электронное разрешение и не учесть, что это не виза.

В свете этих ограничений россияне, желающие посетить Мексику, могут рассмотреть альтернативные варианты. Например, они могут летать другими авиакомпаниями, которые не имеют таких же ограничений, или подавать заявку на мексиканскую визу через посольство или консульство Мексики в России.

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Источник: РБК