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Если планируете тур в Европу — на получение визы в страны Шенген огромные очереди

РСТ: сроки рассмотрения заявлений на Шенген в России увеличились до 60 дней

В России увеличились сроки выдачи шенгенских виз, в индивидуальном порядке рассмотрение заявления может составлять до 60 дней. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В качестве причины туроператоры указали на то, что консульства стран Шенгена не расширили возможности для обработки документов.

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«На сегодня рассмотрение документов в зависимости от консульства занимает от 2 до 6 недель, но в индивидуальном порядке срок может быть увеличен до 60 дней», — подчеркнула директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

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В среднем, на оформление документов требуется сейчас 4–5 недель. Согласно данным РСТ, туроператоры фиксируют рост спроса у россиян на поездки в Европу на фоне приближающегося летнего сезона, число запросов на шенгенские визы растет эквивалентно.

По словам директора по туризму компании «Туртранс-Вояж» Романа Руденко, наряду с ростом запросов на Шенген увеличивается и загруженность визовых центров и консульских служб.

«Ситуация складывается крайне неблагоприятная для группового туризма с жесткой привязкой по срокам поездки. При этом индивидуальный туризм с более гибким выбором менее затронут этой проблемой», — констатирует эксперт.

Напомним, в сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Российской Федерацией. Стоимость визового сбора с 35 евро выросла до 80 (3,484 и 7,964 рублей соответственно по актуальному курсу). Срок рассмотрения заявлений вырос с 10 до 15 дней, причем в отдельных случаях его могут продлить до 45 дней. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия, и рассматривать заявления россиян в неприоритетном порядке.

Источник: РБК

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / frimufilms
Количество просмотров 1
30.04.2024
Фото:freepik / frimufilms
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