Приключения китайцев в России: туристы из КНР путешествуют по РФ на своих авто
Первая группа туристов из Китая на своих машинах начала путешествие по Приморью
Накануне, 1 мая, туристы из Китая въехали на территорию России на собственных автомобилях через погранпереход Суйфэньхэ в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе представительстве МИД Владивостока.
Речь идет о первой группе китайских туристов, для которых подготовлен тур с насыщенной программой продолжительностью шесть дней.
«1 мая колонна из 37 водителей и десяти частных автомобилей (преимущественно внедорожников) собралась на погранпереходе. В течение следующих шести дней они будут колесить по Дальнему Востоку России», – уточнили в ведомстве.
На протяжении своего автопутешествия туристы из Китая посетят Уссурийск, Владивосток и Находку. Их познакомят с объектами местной архитектуры, в рамках тура предусмотрены прогулки по Набережной, Арбату, а также ужин с ветеранами Великой Отечественной войны. Примечательно, что управляют автомобилями профессиональные водители.
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Источник: fedpress.ru
Фото:Unsplash
02.05.2024
Фото:Unsplash
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