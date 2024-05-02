#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Acura ZDX 2024
2 мая
На рынок выходит новый кроссовер от премиального суббренда — что с ценами?
Японская Acura анонсировала старт продаж...
Поездка на такси может быть опасной: эксперты рассказали, как повысить безопасность
2 мая
Поездка на такси может быть опасной: эксперты рассказали, как повысить безопасность
Эксперт назвала условие для обновления...
Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ
2 мая
Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ
Автостат: в топ-3 самых популярных Geely в РФ...

На рынок выходит новый кроссовер от премиального суббренда — что с ценами?

Японская Acura анонсировала старт продаж первого электромобиля ZDX 2024 года

Японский бренд Acura анонсировал поставки своего первого электрического внедорожника ZDX 2024 года выпуска. Новинка представлена в двух комплектациях: базовой A-Spec и более мощной Type S.

Отмечается, что на обе версии распространяется федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов (примерно 688 тыс. рублей по актуальному курсу).

Acura ZDX 2024
Acura ZDX 2024
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Стоимость базовой версии A-Spec составляет 64,5 тыс. долларов (5,9 млн рублей, это дороже, чем Cadillac Lyriq). Силовой агрегат представлен одним мотором, развивающим мощность 358 л. с. и крутящий момент 440 Нм, привод задний. Максимального запаса хода хватит до 504 км на одном заряде. Версия A-Spec оснащена двумя моторами и полным приводом, цена – 68,5 долларов (6,3 млн рублей). Мощность составляет 490 л. с. и 592 Нм крутящего момента, запас хода – 490 км.

Для любителей более динамичных версий предлагается комплектация Type S, она доступна с двумя моторами и полным приводом, мощность 499 л. с. и впечатляющий крутящий момент 737 Нм. Запас хода самой мощной версии – 448 км, стоимость – 73,5 тыс. долларов (6,8 млн рублей по текущему курсу).

Автомобиль ZDX доступен исключительно через новую цифровую систему продаж, посредством которой покупатели могут заказать его под свои предпочтения. Все оформляется онлайн также можно оформить заказ через мобильное приложение Acura EV и отслеживать его доставку в режиме реального времени.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Acura
Количество просмотров 1
02.05.2024
Фото:Acura
Поделиться:
Оцените материал:
0