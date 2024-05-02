На рынок выходит новый кроссовер от премиального суббренда — что с ценами?

Японская Acura анонсировала старт продаж первого электромобиля ZDX 2024 года

Японский бренд Acura анонсировал поставки своего первого электрического внедорожника ZDX 2024 года выпуска. Новинка представлена в двух комплектациях: базовой A-Spec и более мощной Type S.

Отмечается, что на обе версии распространяется федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов (примерно 688 тыс. рублей по актуальному курсу).

Acura ZDX 2024

Стоимость базовой версии A-Spec составляет 64,5 тыс. долларов (5,9 млн рублей, это дороже, чем Cadillac Lyriq). Силовой агрегат представлен одним мотором, развивающим мощность 358 л. с. и крутящий момент 440 Нм, привод задний. Максимального запаса хода хватит до 504 км на одном заряде. Версия A-Spec оснащена двумя моторами и полным приводом, цена – 68,5 долларов (6,3 млн рублей). Мощность составляет 490 л. с. и 592 Нм крутящего момента, запас хода – 490 км.

Для любителей более динамичных версий предлагается комплектация Type S, она доступна с двумя моторами и полным приводом, мощность 499 л. с. и впечатляющий крутящий момент 737 Нм. Запас хода самой мощной версии – 448 км, стоимость – 73,5 тыс. долларов (6,8 млн рублей по текущему курсу).

Автомобиль ZDX доступен исключительно через новую цифровую систему продаж, посредством которой покупатели могут заказать его под свои предпочтения. Все оформляется онлайн также можно оформить заказ через мобильное приложение Acura EV и отслеживать его доставку в режиме реального времени.

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Источник: 32cars.ru