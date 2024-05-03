Система не оправдала доверия водителей: завершилось расследование в отношении Tesla

В NHTSA признали автопилот электромобиля Tesla недостаточно новационным

Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) завершила расследование в части функционала автопилота Tesla, по итогам которого тут же открыла новое дело.

Расследование началось еще в 2021 году, в ходе него специалисты NHTSA изучили 956 зафиксированных случаев аварий с участием электромобилей Tesla. Отмечается, что все инциденты произошли в период с января 2018 года по август 2023 года, а результатами аварий стала гибель 43 человек, еще 49 получили травмы. При этом отмечается, что расследование может быть неполным из-за «пробелов» в телеметрических данных Tesla, а реальное количество аварий может быть намного выше.

Примечательно, что некоторые аварии произошли в ночное время, в ходе таких поездок программное обеспечение Tesla не реагировало на предупреждающие огни, конусы и освещенные знаки. В итоге специалисты в своем расследовании указали, что технология Tesla «не обеспечивает адекватного контроля за вниманием водителей на дороге», а водители, использующие автопилот или FSD, «недостаточно фокусируются на процессе вождения».

То есть автовладельцы попросту понадеялись на искусственный интеллект и возможности автопилота Tesla и полностью ему доверились, но система не оправдала доверия. Автопилот оказался недостаточно новационным и технологичным, что стало следствием аварий.

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Источник: t.me/bes_pilot