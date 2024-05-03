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Формула-1 взяла курс на экологическую нейтральность: болиды заправят биотопливом
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Формула-1 взяла курс на экологическую нейтральность: болиды заправят биотопливом

Автомобиль безопасности Формулы-1 переводят на экологически чистое топливо

Автомобиль безопасности и медицинский автомобиль Формулы-1 начиная с Гран-при Майами будут заправлять исключительно топливом, на 40% состоящим из экологически чистого компонента.

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Такой переход на новый вид топлива предусмотрен стратегией Формулы-1 Net Zero 2030, в рамках которой уже к 2030 году планируется достигнуть экологической нейтральности чемпионата.

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Использование экологически чистого топлива в автомобиле безопасности и медицинском автомобиле – это одна из последних новаций в чемпионате в рамках реализации заявленной концепции. Отмечается, что в настоящее время гибридные силовые установки гоночных машин Ф-1 используют топливо E10, оно на 10% состоит из возобновляемого этанола.

С начала 2023 года болиды Формулы-2 и Формулы-3 заправляются топливом, на 55% состоящим из возобновляемых элементов. Уже к 2026 году чемпионат намерен перейти на силовые установки нового поколения, они на 100% будут функционировать на экологически чистом топливе.

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Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
03.05.2024
Фото:Wikimedia
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